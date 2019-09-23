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Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu!

Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenildi. Sivasspor'a 3 puanı getiren gol 90+5. dakikada Uğur Çiftçi'den geldi.

23.09.2019 22:19

Süper Lig'in 5. haftasında Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor ile karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Fernando ve 90+5. dakikada Uğur Çiftçi kaydetti. Trabzonspor'un tek golü 3. dakikada Avdijaj'dan geldi.

SÖRLOTH PENALTI KAÇIRDI

Trabzonspor 80. dakikada Sörloth ile bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. Bu sonuçla Demir Grup Sivasspor puanını 8'e çıkarırken, Trabzonspor 7 puanda kaldı. Trabzonspor önümüzdeki hafta Beşiktaş'ı sahasında konuk edecek. Sivasspor ise lider Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu!

Trabzonspor, Uğur Çiftçi, Sivasspor, Spor

YORUMLAR(8)
KONA ..:Hocasız takım , ne kadar harcarsan harca bu kadar olur. . ?Ama yinede hoca süper insan , . . . Devam . .
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GERCEKCİ:Beter olun hamsiler.
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,HAKİKAT:geçen hafta 2-2 biten gençlerbirliği maçındaki bu futbolu oynatan ''''ünal karamanın istifası yakın'''' dedim dislike attılar, üstüne getafe ve şimdi de sivas yenilgisi eklenince merak ediyorum bu futbolu(!) oynatan ünal karaman ve saçma sapan transferler yapan a. ağaoğlu ne düşünüyorlar!!!
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KASIM:Süper transferler takıma süper 0 katkı yapıyor. Penaltı bile atamayan forvetler. . . Geçen hafta yine süper transfer ceza sahasında ayağına topu dolayıp golü kaçırdı. Yeni alınan oyuncumu ne ise bunlar bu kadar mı boş çıkar. . .
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RİZESPOR 53:Kardeş Sivasspor şikeci trabzona sahayı dar ettide ona güleyrum;)) hahaha
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TUGO:Helal Sivasıma
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100 MILYON EVROLUK KALECILERI KURTARAMADIMI TIREBZUNU
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KOCUMBEY:ünalın biletini kesmeleri lazım bu takıma başka birşey veremez kapasitesi bu kadar
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