Trabzonspor-Denizlispor maçı biletleri satışa sunuldu

Trabzonspor
'un Süper Lig'in 15. haftasında 16 Aralık Pazartesi günü sahasında Denizlispor
ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.
Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, Trabzonspor- Denizlispor maçı biletlerinin satışa sunulduğu belirtildi.
Medical Park Stadyumu'nda saat 20.00'de oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları ise şöyle:
Batı Alt VIP Tribün - 375 lira
Batı Alt VIP Tribün - 325 lira
Batı Alt VIP Tribün - 225 lira
Batı Alt VIP Tribün - 150 lira
Kategori 1 - Batı Alt Tribün/ Batı Üst Tribün: 70 lira
Kategori 2 - Doğu Alt Tribün/ Doğu Üst Tribün: 60 lira
Kategori 3 - Doğu Alt Tribün/ Doğu Üst Tribün: 50 lira
Kategori 4 - Doğu Alt Tribün/ Doğu Üst Tribün: 40 lira