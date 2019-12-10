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Trabzonspor-Denizlispor maçı biletleri satışa sunuldu

Trabzonspor'un Süper Lig'in 15. haftasında 16 Aralık Pazartesi günü sahasında Denizlispor ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.

10.12.2019 15:54 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:54Trabzonspor-Denizlispor maçı biletleri satışa sunuldu
'un Süper Lig'in 15. haftasında 16 Aralık Pazartesi günü sahasında ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.
Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, Trabzonspor- Denizlispor maçı biletlerinin satışa sunulduğu belirtildi.
Medical Park Stadyumu'nda saat 20.00'de oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları ise şöyle:
Batı Alt VIP Tribün - 375 lira
Batı Alt VIP Tribün - 325 lira
Batı Alt VIP Tribün - 225 lira
Batı Alt VIP Tribün - 150 lira
Kategori 1 - Batı Alt Tribün/ Batı Üst Tribün: 70 lira
Kategori 2 - Doğu Alt Tribün/ Doğu Üst Tribün: 60 lira
Kategori 3 - Doğu Alt Tribün/ Doğu Üst Tribün: 50 lira
Kategori 4 - Doğu Alt Tribün/ Doğu Üst Tribün: 40 lira

Denizlispor, Trabzonspor, Spor

Kaynak: AA

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