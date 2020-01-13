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Trabzonspor, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında sahasında karşılaşacağı Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı.

13.01.2020 17:35 | Son Güncelleme: 13.01.2020 17:35Trabzonspor, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı
, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında sahasında karşılaşacağı maçı hazırlıklarına başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan antrenmanda pas ve dayanıklılık esaslı çalışmaların ardından son bölümde yarı sahada çift kale maç oynandı. Sakatlığı bulunan ve tedavileri devam eden Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz ile transfer görüşmesi için izin verilen Avdijaj idmanda yer almadı. Sturridge salonda, Novak ile Uğurcan ise takımdan ayrı çalıştı.
Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından görevi devralan ve Antalya kampında takımın başında yeni görevine başlayan Hüseyin Çimşir, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde ilk kez takımın teknik direktörü olarak sahaya çıktı. Bordo-mavililer, yarın yapacağı idmanla Denizlispor müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek.
(Gökmen Şahin/İHA)

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, Türkiye Kupası, Trabzonspor, Denizlispor, Güncel

Kaynak: İHA

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