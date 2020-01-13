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Trabzonspor, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı

Antalya'da gerçekleştirdiği devre arası kamp çalışmalarını tamamlayarak Trabzon'a dönen ve dünü izinli geçiren Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında perşembe günü sahasında Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

13.01.2020 21:17 | Son Güncelleme: 13.01.2020 21:17Trabzonspor, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı

'da gerçekleştirdiği devre arası kamp çalışmalarını tamamlayarak 'a dönen ve dünü izinli geçiren , Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında perşembe günü sahasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde saat 16.00'da yapılan antrenmanda pas ve dayanıklılık esaslı çalışmaların ardından son bölümde yarı sahada çift kale maç oynandı. Sakatlığı bulunan ve tedavileri devam eden Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz ile transfer görüşmesi için izin verilen Avdijaj antrenmanda yer almadı. Sturridge salonda, Novak ile Uğurcan ise takımdan ayrı çalıştı.

HÜSEYİN ÇİMŞİR MEHMET ALİ YILMAZ TESİSLERİ'NDE İLK KEZ TAKIMIN BAŞINDA

Bu arada teknik direktör Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından görevi devralan ve Antalya kampında takımın başında yeni görevine başlayan Hüseyin Çimşir, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde ilk kez takımın teknik direktörü olarak sahaya çıktı.

Bordo mavililer yarın yapacağı antrenmanla Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürecek.



Trabzonspor, Denizlispor, Trabzon, Antalya, Spor

Kaynak: DHA

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