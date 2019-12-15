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Trabzonspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, yarın evinde oynayacağı Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı.

15.12.2019 18:22 | Son Güncelleme: 15.12.2019 18:27Trabzonspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı
, yarın evinde oynayacağı maçı hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde Süper Lig Cemil Usta Sezonun 15. haftasında evinde oynayacağı Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı. Taktik ağırlıklı çalışan bordo-mavililerin antrenmanını Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Futbol Şube Sorumlusu Özer Bayraktar da izledi. Basına ve taraftara kapalı olarak saat 16.30'da yaptığı antrenman ile Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer kampa girerek müsabaka saatini beklemeye başladı. - TRABZON

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, Trabzonspor, Denizlispor, Spor

Kaynak: İHA

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