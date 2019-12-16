Trabzonspor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Lig'in 15. hafta son maçlarında bordo mavililerin sakat oyuncuları geri döndü, öte yandan Sosa'nın da cezası son buldu. Denizlispor teknik adamı Mehmet Özdilek, Trabzon karşısında henüz hiç galibiyet elde edemedi. Süper Lig'de çıktığı son 3 maçta da yeşil siyahlı takım, 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak, 7 puan topladı.

TRABZONSPOR - DENİZLİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Karadenizin yeşil sahalarda fırıtnalar gibi esen takımı Trabzonspor, 16 Aralık Pazartesi günü Yukatel Denizlispor ile mücadele edecek. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde düzenlenecek müsabaka 20.00'de başlayacak ve canlı olarak bein Sports'dan aktarılacak.

TRABZONSPOR - YUKATEL DENİZLİSPOR MAÇI HAKEMİ

Bordo mavili takımda, 23 yaşındaki Alexander Sörloth ligde attığı 9 golle gol kralı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Denizli'de ise Madou Barrow'un son çıktığı 3 maçta attığı gollere, Trabzonspor maçında da devam edecek gözüyle bakılıyor. Heyecanla beklenen maçın hakemliğini Halis Özkahya yürütecek. Aleks Taşçıoğlu ile

Süğleyman Özay ise yardımcı hakem olacak. Murat Erdoğan maçın dördüncü hakemi olrak sahada yerini alacak.

DENİZLİSPOR YÜKSELİŞE GEÇTİ

Pazartesi akşamı Trabzon'da oynanacak maçta Hosseini, Campi, Yusuf ve Nwakaeme'nin Denizli karşısında sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta oynanacak Konyaspor mücadelesinde görev yapamayacak.

Denizlispor Süper Lig'de çıktığı son 3 maçta kabetmedi. Son maçı Başakşehir ile gerçekleştiren takım, 1-1 berabere kaldı.

TRABZONSPOR - DENİZLİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11

Trabzonspor:Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Campi, Novak, Sosa, Mikel, Yusuf, Sturridge, Nwakaeme, Sörloth

Denizlispor:Stachowiak, Lopes, Mustafa, Oğuz, Bergdich, Murawski, Zeki, Sacko, Olcay, Barrow, Rodallega