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Trabzonspor deplasmanda Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etti

Süper Lig'de 12. hafta maçında Trabzonspor deplasmanda Ankaragücü'nü 3-0 yenerek zirve takibini sürdürdü.

23.11.2019 19:35 | Son Güncelleme: 23.11.2019 19:35Trabzonspor deplasmanda Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etti

Stadı'nda oynanan maçta konuk ekip 'a farklı galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Alexander Sörloth, 48. dakikada Yusuf Sarı ve 56. dakikada Nwakaeme kaydetti. 'nde Ricardo Faty, 43. ve 45. dakikalarda gördüğü sarı kartlar sonrasında kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 22 yaparak maç fazlasıyla liderliğe yükselirken, Ankaragücü 9 puanda kaldı.

MAÇIN GOL DAKİKALARI

6. dakikada orta sahada topu alan Alexander Sörloth, kaleci Korcan Çelikay ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1

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Trabzonspor, Ankaragücü, Eryaman, Spor

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