Trabzonspor deplasmanda Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etti

Eryaman Stadı'nda oynanan maçta konuk ekip Trabzonspor'a farklı galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Alexander Sörloth, 48. dakikada Yusuf Sarı ve 56. dakikada Nwakaeme kaydetti. Ankaragücü'nde Ricardo Faty, 43. ve 45. dakikalarda gördüğü sarı kartlar sonrasında kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 22 yaparak maç fazlasıyla liderliğe yükselirken, Ankaragücü 9 puanda kaldı.
MAÇIN GOL DAKİKALARI
6. dakikada orta sahada topu alan Alexander Sörloth, kaleci Korcan Çelikay ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1