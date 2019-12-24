Haberler » Güncel » Trabzonspor deplasmanda kral - Haber

Trabzonspor deplasmanda kral

Deplasmanda Konyaspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor, bu sezon dış sahada oynadığı 8 maçta 15 puana ulaştı.

24.12.2019 12:20 | Son Güncelleme: 24.12.2019 12:20 Trabzonspor deplasmanda kral
Deplasmanda 'u 1-0 mağlup eden , bu sezon dış sahada oynadığı 8 maçta 15 puana ulaştı. Bordo-mavililer deplasman sıralamasında lider durumda bulunuyor.
Süper Lig'de deplasmanda iç sahaya göre daha başarılı sonuçlar elde eden bordo-mavililer, dün akşam da Konyaspor'u 1-0 yenerek dış sahadaki galibiyet sayısını 4'e çıkardı. Bu sezon deplasmanda sadece Demir Grup 'a mağlup olan Trabzonspor, oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Dış sahada şu ana kadar 15 puan toplayan bordo-mavili ekip, söz konusu haftalar itibarıyla deplasmanda aynı puan sahip olan Medipol 'in önünde averajla lider durumda yer alıyor.
DEPLASMANDA İÇ SAHAYA GÖRE DAHA ÇOK PUAN TOPLADI
Trabzonspor, deplasmanda Konyaspor'u yenerek dış sahada, evine göre daha çok puan toplamış oldu. Bordo-mavililer, sahasında oynadığı 8 maçta 14 puan toplarken, deplasmanda ise 15 puan elde ederek iç sahaya göre daha iyi bir performans ortaya koydu.
2010-2011 Sezonundan Sonraki En İyi Dış Saha Puanı
Trabzonspor, 2010-2011 sezonundan sonra söz konusu haftalar itibarıyla en iyi dış saha puanına ulaştı. Karadeniz ekibi, söz konusu sezonda 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik alarak 20 puan ile ilk sırada yer alıyordu. Bordo-mavili takım, bu sezon da 15 puan ile deplasmanda sıralamasında zirvede bulunuyor.
Trabzonspor'un deplasmanda oynadığı maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:
Kasımpaşa: 1 - Trabzonspor: 1
Fenerbahçe: 1 - Trabzonspor: 1
Sivasspor: 2 - Trabzonspor: 1
Çaykur Rizespor: 1 - Trabzonspor: 2
Başakşehir: 2 - Trabzonspor: 2
Ankaragücü: 0 - Trabzonspor: 3
Antalyaspor: 1 - Trabzonspor: 3
Konyaspor: 0 - Trabzonspor: 1
(Gökmen Şahin/İHA)

Trabzonspor, Başakşehir, Sivasspor, Konyaspor, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:34   Tekirdağ cami kurşunlarının çalınması güvenlik kamerasında - Haber
13:34   Malatya'da asayiş - Haber
13:34   İsrail'in Ürdün Vadisi'ni ilhak etme planını askıya aldığı öne sürüldü - Haber
13:33   Lastik-İş'te toplu sözleşme süreci başlıyor - Haber
13:32   Öğrencinin 3 lirası ile saatini gasbeden sanığa 5 yıl hapis - Haber
13:00   Serviste unutularak hayatını kaybeden Alperen'in ölümünde kusurlu bulunan müfettişlerin yargılanmasına başlandı - Haber
12:17   Son dakika: Orman Genel Müdürlüğü: Karadeniz'de çıkan 58 farklı noktadaki yangınların 45'i kontrol altına alındı - Haber
11:57   Ekrem İmamoğlu ve babası hakkındaki 'dolandırıcılık' davası ertelendi - Haber
11:29   Narkotik köpeği, hoparlörün içinde 2 kilogram uyuşturucu buldu - Haber
10:31   Esed bombardımanından kaçan 120 bin Suriyeli, Türkiye sınırına dayandı - Haber
24.12.2019 13:35:35