Haberler » Güncel » Trabzonspor devre arası hazırlıklarını tamamladı - Haber

Trabzonspor devre arası hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Antalya Belek'te sürdürdüğü devre arası hazırlık kampını tamamladı.

11.01.2020 12:45 | Son Güncelleme: 11.01.2020 12:45Trabzonspor devre arası hazırlıklarını tamamladı
, 'te sürdürdüğü devre arası hazırlık kampını tamamladı.
Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Antalya Belek'te sabah saatlerinde yapılan antrenmanda futbolcular iki grup halinde çalıştı. Birinci grupta yer alan oyuncular toparlanma, ikinci grupta yer alan oyuncular ise telafi antrenmanı gerçekleştirdi. Antrenmanda oyuncuların neşeli oldukları gözlendi.
ABDULKADİR ÖMÜR ALMANYA'YA DÖNECEK
Antalya Belek'te Trabzonspor'un kampına dahil olan teknik ekip ve arkadaşlarıyla zaman geçiren Abdulkadir Ömür de Almanya'ya dönerek tedavisine kaldığı yerden devam edecek.
Akşam saatlerinde Trabzon'a dönecek olan bordo-mavililer bir günlük iznin ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı Denizlispor maçı hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde başlayacak.
(Uygar Aydın/İHA)

Trabzonspor, Antalya, Belek, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:43  Down sendromlu Ferhat, resim sergisi açacak - Haber
14:42  Denizli gözlerini kapatıp, görme engellilerle empati yaptılar - Haber
14:41  Trakya Birlik tarihinin en yüksek satış ve üretim rakamlarına ulaştı - Haber
14:40  DİSKİ'den, 'Diyarbakır'da suya yüzde 300 zam' iddialarına yanıt - Haber
14:38  AFAD gönüllülerine eğitim verildi - Haber
11:06  Kilyos açıklarındaki çarpışmada kaybolan 3 balıkçıdan birinin cansız bedeni sudan çıkarıldı - Haber
08:53  Darbeci yarbay Murat Bolat, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kaçırma planını anlattı - Haber
21:41  Taksici, kadın müşterisini darp edip arabadan attı iddiası - Haber
21:19  Tunceli'de ilçeyi sokağa döken cinsel istismar şüphelisi kendisini ağaca astı - Haber
19:17  AK Partili İmirze Demir'in acı günü! Minik kızı 8. kattan düşerek hayatını kaybetti - Haber
11.01.2020 14:45:50