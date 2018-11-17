Trabzonspor Divan Toplantısında Kadro Dışı Kararlarına Destek

Bordo mavili kulübün yeni idari binasında gerçekleştirilen toplantıya, Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen
ve üyeleri, Kurucu Üye Nizamettin Algan, eski başkanlardan Ahmet Celal
Ataman, Salih Erdem
, Özkan Sümer
ve Atay Aktuğ
, eski Asbaşkanlardan Erol Tuna, Nevzat Ergüney, Ömer Gürsoy
, Ali Kemal Başaran
, Ahmet Çubukçu
, Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu
, Genel Sekreter
Ömer Sağıroğlu, Genel Sayman Emin Kahraman
, Basın Sözcüsü Zeyyat Kafkas, TFF
eski yönetim kurulu üyesi Mustafa Beyazlı
, TFF Bölge Müdürü Serdar Bali, Denetleme Kurulu Başkanı Mahmut Ören
ve üyeleri, Disiplin Kurulu Başkanı Haluk Genosmanoğlu ve üyeleri, Sicil Kurulu Başkanı Osman Çavuşoğlu ve üyeleri, Arşiv ve Müze Kurulu Başkanı Mehmet Salih
Uzun ile üyeleri katıldı.
Toplantıda oy birliğiyle çıkan ortak görüşleri açıklayan Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen, "Profesyonel futbolcular Burak Yılmaz
ve Onur Kıvrak
hakkında yönetim kurulu tarafından alınan kararı haklı nedenlerden dolayı destekliyoruz. Ayrıca 1-2 Aralık 2018 tarihlerinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul'da 'Yönetim Kurulu'nun birbirini tamamlayacak kişilerden oluşması' fikrini çok önemsediğimizi belirtmek isteriz. Seçilecek yönetim kurulunun 'Trabzon
'un kaynaklarını etkin kullanması' ve 'Trabzonsporlu olmak' değerlerinden uzaklaşmamasını tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.