Trabzonspor, Doğan Erdoğan transferini resmen açıkladı

Trabzonspor , 22 yaşındaki genç futbolcu Doğan Erdoğan'ın transferi için LASK Linz ile 200 bin euro + 150 bin euro bonus + sonraki satıştan %10 pay karşılığında anlaşma sağlandığını KAP'a bildirdi.

Bordo-Mavililerin konuyla ilgili KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Doğan Erdoğan ile opsiyon hakkı kulübümüzde olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;

2019/20 futbol sezonu için 1.200.000.-TL garanti ücret,

2020/21 futbol sezonu için 1.200.000.-TL garanti ücret,

2021/22 futbol sezonu için 1.200.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;

2022/23 futbol sezonu için 1.320.000.-TL garanti ücret ödenecektir."