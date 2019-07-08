08.07.2019 09:24
Haberler» Spor» Haber

Trabzonspor, Donis Avdijaj'ı kente getirdi

Trabzonspor, Donis Avdijaj

Trabzonspor Kulübü, 2018-19 sezonunu Hollanda'nın Willem II takımında tamamlayan ve şu an serbest statüde bulunan Kosovalı futbolcu Donis Avdijaj'ı Trabzon'a getirdi.

Trabzonspor Kulübü, 2018-19 sezonunu Hollanda'nın Willem II takımında tamamlayan ve şu an serbest statüde bulunan Kosovalı futbolcu Donis Avdijaj'ı Trabzon'a getirdi.
Daha önce Schalke 04, Strum Graz, Roda formalarını giyen ve bonservisi elinde bulunan sol kanat Donis Avdijaj, saat 03.00'te Trabzon'a geldi. Bordo-mavili yönetimle bugün Trabzon'da son bir görüşme yapacak olan 22 yaşındaki futbolcunun, daha sonra yapılacak sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalaması ve 18.00'de yapılacak antrenmanda yer alması bekleniyor.
Avdijaj, geçen sezon Willem II takımında 19 resmi maçta forma giyip 8 gol kaydetmişti.


- Trabzon
Kaynak: DHA
Trabzonspor, Hollanda, Trabzon, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
09:41   Derik'e stadyum talebi
09:40   Ciciş kardeşler Kayserisporlu futbolcularla lüks teknede görüntülendi
09:39   Golf tutkunları Bodrum'da buluştu
09:38   Trabzonspor'da transfer çalışmaları
09:36   Copa America'da şampiyon Brezilya
09:24   Trabzonspor, Donis Avdijaj'ı kente getirdi
09:24   Finalde Peru'yu yenen Brezilya, Kupa Amerika'da şampiyon oldu