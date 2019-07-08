08.07.2019 08:32
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Trabzonspor Donis Avdijaj Trabzon'a getirdi.

Trabzonspor Donis Avdijaj Trabzon

Trabzonspor prensip anlaşmasına vardığı Donis Avdijaj'ı gece geç saatlerde Trabzon'a getirdi.

Trabzonspor prensip anlaşmasına vardığı Donis Avdijaj'ı gece geç saatlerde Trabzon'a getirdi.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor gelecek vaat eden oyuncuları kadrosuna katmaya devam ediyor. Bordo-mavililer prensip anlaşmasına vardığı 22 yaşındaki Donis Avdijaj'ı gece geç saatlerde Trabzon'a getirdi. Sol kanat oyuncusu olarak görev yapan forvet olarak ta oynayan oyuncuyla ilgili olarak bordo-mavililerin bügün KAP bildirim yapması bekleniyor. Bonservisi elinde olan oyuncu son olarak Hollanda'nın

Willem II takımında forma giydi. - TRABZON
Kaynak: İHA
Trabzonspor, Trabzon, Spor

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