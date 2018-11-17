Trabzonspor Düğmeye Bastı

Trabzonspor
'da transfer hareketliliği erkenden başladı. İlk yarının tamamlanmasına 5 hafta kala mevcut kadronun analizini yapan bordo-mavililer, belirlenen bölgelere takviye yapmak için arayışa girdi. Bu noktada transfer komitesinin yoğun bir şekilde çalıştığı, yurt içi ve dışında oyuncu taramalarının yapıldığı ve oluşturulan havuzda bütçeye uygun isimlerin toplanarak rapor halinde sunulacağı kaydedildi.
Devre arası transfer döneminde takımdan ayrılacak oyunculara göre takviyeler yapılacağı da belirtildi. Özellikle orta saha ve savunma hattını güçlendirmeyi planlayan bordo-mavililerde gözden çıkarılan Onur, Burak, Kucka ve Ibanez'in durumlarına göre yeni isimler kadroya dahil edilecek. Ayrıca Trabzonspor'da bekleneni veremeyen Nwakaeme ile de yolların ayrılabileceği, takımda fazla forma şansı bulamayan Mustafa Akbaş
'ın da transfer için yönetimden izin isteyeceği öğrenildi.
Bu arada Trabzonspor'un sağ bek mevkiindeki yoğunluk da dikkat çekiyor. Bordo-mavililerde sakatlığının ardından Kamil Ahmet Çörekçi
'nin de iyileşmesiyle sağ bekte alternatif sayısı 4 oldu. Trabzonspor'da ilk 11'de Karaman
'ın en çok kullandığı oyunculardan olan Joao Pereira'nın yanı sıra Kamil Ahmet
, Zeki Yavru
ve Semih Karadeniz
sağ bek için forma şansı bekleyen isimler arasında yer alıyor.
Kamil Ahmet,Trabzonspor
17 Kasım 2018 Cumartesi 08:21