Haberler» Spor» Haber

Trabzonspor Edgar'ı, Feyenoord'a kiraladı

Trabzonspor, Edgar Miguel Ie'nin geçici transferi konusunda Hollanda'nın Feyenoord Kulübü ile anlaştı.

16.08.2019 16:49 Trabzonspor Edgar'ı, Feyenoord'a kiraladı
Trabzonspor, Edgar Miguel Ie'nin geçici transferi konusunda Hollanda'nın Feyenoord Kulübü ile anlaştı.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Edgar Miguel Ie'nin, 2019-2020 futbol sezonu için Hollanda'nın Feyenoord Rotterdam Kulübü'ne geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." ifadeleri yer aldı.
Açıklamada, yapılan anlaşmaya göre, bu futbolcunun 2019-2020 sezonundaki tüm hak ve alacaklarının Feyenoord Kulübü tarafından karşılanacağı kaydedildi.

Trabzonspor, Feyenoord, Hollanda, Miguel, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
16:58   Çarıkçı: Artık Boluspor bu şampiyonluğu hak ediyor
16:49   Trabzonspor Edgar'ı, Feyenoord'a kiraladı
16:44   Bülbüloğlu: Sturridge ile henüz bir anlaşma yok
16:41   Trabzonspor, Edgar Miguel Le transferini KAP'a bildirdi! Feyenoord'a gitti
16:39   Yılport Samsunsporlu oyuncular şampiyonluk için iddialı
16:39   Bülent Korkmaz: "Göztepe maçına hazırız"
16:35   Türkiye şampiyonu olan 12 yaşındaki Beyza, Aydın'ı gururlandırdı