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Trabzonspor, Edgar Le ile 4 yıllık anlaşma sağladı

Trabzonspor, Lille'in stoperi Edgar Le ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı. 25 yaşındaki oyuncu bordo mavili takımdan ilk yıl 650 bin euro kazanacak.

13.08.2019 13:56
Trabzonspor, Edgar Le ile 4 yıllık anlaşma sağladı

Trabzonspor, Portekizli stoper Edgar Miguel Le ile 3+1 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı. Lille'de forma giyen 25 yaşındaki stoper için Trabzonspor'dan KAP'A yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Edgar Miguel Le ile opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;

2019/20 futbol sezonu için 650.000.-EUR garanti ücret,

2020/21 futbol sezonu için 750.000.-EUR garanti ücret,

2021/22 futbol sezonu için 750.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması durumunda ise oyuncuya; 2022/23 opsiyon sezonu için 800.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla."

Trabzonspor, Edgar Le ile 4 yıllık anlaşma sağladı

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