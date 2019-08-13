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Trabzonspor Edgar Le'yi KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'nın transferi karşılığında Lille'den bonservisi alınan Edgar Le'yi KAP'a bildirdi.

13.08.2019 13:50 Trabzonspor Edgar Le'yi KAP'a bildirdi
Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'nın transferi karşılığında Lille'den bonservisi alınan Edgar Le'yi KAP'a bildirdi. Bordo-mavili kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şu şekilde:
"Profesyonel futbolcu Edgar Miguel Le ile opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; 2019/20 futbol sezonu için 650.000.-EUR garanti ücret, 2020/21 futbol sezonu için 750.000.-EUR garanti ücret, 2021/22 futbol sezonu için 750.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması durumunda ise oyuncuya; 2022/23 opsiyon sezonu için 800.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
(İHA)

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Kaynak: İHA

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