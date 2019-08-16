Trabzonspor, Edgar Miguel Le transferini KAP'a bildirdi! Feyenoord'a gitti

Trabzonspor, Edgar Miguel Le'yi 1 yıllığına Hollanda ekibi Feyenord'a kiraladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Portekizli oyuncunun bu sezon alacağı 650 bin euroluk maaşı da Hollanda ekibinin karşılayacağı belirtildi.

İşte Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklama;

"Profesyonel futbolcumuz Edgar Miguel IE'nin, 2019-2020 futbol sezonu için Hollanda'nın Feyenoord Rotterdam Kulübüne geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcumuz Edgar Miguel IE'nin 2019 -2020 sezonundaki tüm hak ve alacakları, Feyenoord Kulübü tarafından karşılanacaktır" ifadeleri kullanıldı.