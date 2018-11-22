22 Kasım 2018, 19:36
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Trabzonspor, Ekuban'ın Menajerlik Ücretini Oyuncuyu Satın Aldıktan Sonra Ödeyeceğini Açıkladı

Trabzonspor, Caleb Ekuban'ın menajerlik ücretinin satın alma opsiyonunun kullanılması halinde ödeneceğini bildirdi.

Trabzonspor, genç oyuncu Ekuban'ın menajerlik ücretinin satın alma opsiyonunun kullanılması halinde ödeneceğini bildirdi. Bordo-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, kamuoyu ilepaylaşılan faaliyet raporunda Ekuban'ın 225 bin avroluk menajerlik ücretinin yeraldığı ve buna ilişkin açıklama yapma gereği doğduğu belirtildi.

1 YILLIĞINA KİRALANDI

Açıklamada, futbolcunun 29 Ağustos 2018'de menajerlik ücretiödenmeksizin Leeds United Kulübü'nden 1 yıllığına kiralandığı anımsatılarak,"Faaliyet raporumuzda belirtilen menajerlik ücreti, ilgili tarihte KAP'a yapmışolduğumuz açıklamadan da anlaşılacağı üzere kulübümüzün 31 Mayıs 2019'dasözleşmede bulunan satın alma opsiyonunu kullanarak 3 yıllık sözleşme imzalanmasıhalinde ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesine yer verildi.

Trabzonspor
22 Kasım 2018 Perşembe 19:36



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