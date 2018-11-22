Trabzonspor, Ekuban'ın Menajerlik Ücretini Oyuncuyu Satın Aldıktan Sonra Ödeyeceğini Açıkladı

Trabzonspor, genç oyuncu Ekuban'ın menajerlik ücretinin satın alma opsiyonunun kullanılması halinde ödeneceğini bildirdi. Bordo-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, kamuoyu ilepaylaşılan faaliyet raporunda Ekuban'ın 225 bin avroluk menajerlik ücretinin yeraldığı ve buna ilişkin açıklama yapma gereği doğduğu belirtildi.

1 YILLIĞINA KİRALANDI

Açıklamada, futbolcunun 29 Ağustos 2018'de menajerlik ücretiödenmeksizin Leeds United Kulübü'nden 1 yıllığına kiralandığı anımsatılarak,"Faaliyet raporumuzda belirtilen menajerlik ücreti, ilgili tarihte KAP'a yapmışolduğumuz açıklamadan da anlaşılacağı üzere kulübümüzün 31 Mayıs 2019'dasözleşmede bulunan satın alma opsiyonunu kullanarak 3 yıllık sözleşme imzalanmasıhalinde ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesine yer verildi.