Trabzonspor erteleme maçı için Malatya'da
Trabzonspor, Süper Lig'in 19. haftasında oynanması gereken ancak Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden dolayı ertelenen Yeni Malatyaspor karşılaşması için Malatya'ya geldi.
10.03.2020 16:30 | Son Güncelleme: 10.03.2020 16:30
Trabzonspor , Süper Lig'in 19. haftasında oynanması gereken ancak Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden dolayı ertelenen Yeni Malatyaspor karşılaşması için Malatya'ya geldi.
Trabzon'dan THY'ye ait özel bir uçakla Malatya Erhaç Havaalanı'na inen Trabzonspor kafilesini çıkışta taraftarlar çiçeklerle karşıladı. 21 futbolcunun yer aldığı kafilede tedavileri tamamlanan Pereira ve Hosseini de yer aldı. Bu arada Manuel da Costa, Manoel Messias ve Guilherme ise Yeni Malatyaspor maçının ertelendiği tarihten sonra transfer edildiği için yarın oynanacak olan forma giyemeyecekleri için kadroda yer almadılar. Yeni Malatya Stadyumu'nda 11 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak olan müsabakayı Ali Palabıyık yönetecek.
(Numan Güder/İHA)
Trabzon'dan THY'ye ait özel bir uçakla Malatya Erhaç Havaalanı'na inen Trabzonspor kafilesini çıkışta taraftarlar çiçeklerle karşıladı. 21 futbolcunun yer aldığı kafilede tedavileri tamamlanan Pereira ve Hosseini de yer aldı. Bu arada Manuel da Costa, Manoel Messias ve Guilherme ise Yeni Malatyaspor maçının ertelendiği tarihten sonra transfer edildiği için yarın oynanacak olan forma giyemeyecekleri için kadroda yer almadılar. Yeni Malatya Stadyumu'nda 11 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak olan müsabakayı Ali Palabıyık yönetecek.
(Numan Güder/İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler : Yeni Malatyaspor, Trabzonspor, Malatya, Güncel
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