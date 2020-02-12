Trabzonspor, Erzurum'a gitti

Trabzonspor
, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı rövanş maçı için Erzurum'a gitti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, daha sonra kara yoluyla Erzurum'a hareket etti.
Bordo-mavili ekibin kafilesinde şu futbolcular yer aldı:
"Uğurcan Çakır, Arda Akbulut, Kağan Moradaoğlu, Hüseyin Türkmen, Majid Hosseini, Manuel da Costa, Messias, Joao Pereira, Serkan Asan, Faruk Can Genç, Abdurrahim Dursun, Kamil Ahmet Çörekçi, Doğan Erdoğan, Abdulkadir Parmak, Badou Ndiaye, Taha Tunç, Kerem Baykuş, Guilherme Marques, Safa Kınalı, Bilal Başacıkoğlu, Antony Nwakaeme."