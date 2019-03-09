Trabzonspor Evinde Galip Geldi

Kaynak: İHA

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, Akhisarspor'u konuk etti. Bordo-mavili ekip mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)4. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Yusuf Yazıcı'nın şutunda kaleci Lukac topu rahat bir şekilde kontrol etti. 18. dakikada Sosa'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Novak'ın şutu kaleci Lukac'tan döndü. 23. dakikada ceza yayının biraz gerisinde topla buluşan Yusuf'un sert şutunu kaleci güçlükle çeldi. 33. dakikada ceza yayı içinde Ekuban'ın sert şutunda top yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü. 39. dakikada ceza yayının gerisinden Ekuban'ın pasında topla buluşan Rodallega'nın ceza sahasına girmeden sert şutunda kaleci Lukac gole izin vermedi. 42. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Serginho'nun vuruşunda Uğurcan kalesini gole kapattı. 45. dakikada sağ kanattan Sosa'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topa iyi yükselen Ekuban'ın kafa şutu üst direkten oyun alanına geri döndü.İKİNCİ YARI47. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Bokila'nın yerden şutunda kaleci Uğurcan topu iki hamlede kontrol etti. 60. dakikada Yusuf Yazıcı'nın kullandığı köşe atışında ön direkte Hüseyin'in kafa vuruşunda kaleci Lukac parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi. 65. dakikada hızlı gelişen Akhisarspor atağında sol kanattan ceza sahasına giren Rotman'ın pasında arka direkte bomboş durumdaki Bokila, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1 70. dakikada Sosa'nın kullandığı köşe atışından, Sissoko'dan, seken top Nwakaeme'nin önünde kaldı. Bu oyunun dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1 73. dakikada Abdulkadir Parmak ceza sahasına girerken Lopes tarafından yere düşürülünce hakem önce penaltı kararı verdi. Ardından VAR'ın uyarısıyla pozisyonu inceleyen hakem Uğurlu, kararını değiştirmedi. 76. dakikada beyaz noktanın başına gelen Sosa, topu köşeden ağlarla buluşturdu. 2-1Stat: Medical Park Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Ali Saygın Ögel xx, Candaş Elbil xx Trabzonspor: Uğurcan Çakır xxx, Kamil Ahmet xx (Toure dk. 69 xx), Hüseyin Türkmen xx, Majid Hosseini xx, Novak xxx, Nwakaeme xxx, Ekuban xxx, Yusuf Yazıcı x (Olcay Şahan dk. 67 xx), Abdulkadir Parmak xxx, Jose Sosa xxx, Rodallega xx (Vahid Amiri dk. 90+7 ?) Yedekler: Arda Akbulut, Ali Osman Karnapoğlu, Ibanez, Murat Cem Akpınar, Batuhan Artarslan, Koray Kılınç Teknik Direktör: Ünal Karaman Akhisarspor: Lukac xx, Zeki Yavru xx, Kadir Keleş xx, Caner Osmanpaşa xx, Cocalic xx, Sissoko x (Bilal Kısa dk. 78 x), Serginho xx, Barbosa x (Regattin dk. 85 ?), Onur Ayık xx, Rotman xx, Bokila xx (Lopes dk. 72 x) Yedekler: Halil Yeral, Bora Körk, Musa Nizam, Vrsajevic, Aykut Çeviker, Eray Ataseven Teknik Sorumlu: Cem Kavçak Goller: Bokila (dk. 65) (Akhisarspor), Nwakaeme (dk. 70), Sosa (dk. 76 pen.) (Trabzonspor) Sarı kartlar: Majid Hosseini, Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Parmak, Kamil Ahmet, Olcay Şahan (Trabzonspor), Serginho, Bokila, Zeki Yavru (Akhisarspor)(Gökmen Şahin/İHA)