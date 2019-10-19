Trabzonspor evinde Gaziantep'i 4-1 mağlup etti

Medical Park Stadyumu'nda oynanan maçta Gaziantep FK'nın tek golünü 54. dakikada Jefferson atarken, ev sahibi Trabzonspor'a farklı galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Sturridge, 14. dakikada Alexander Sörloth, 75. dakikada Jose Sosa ve 81. dakikada Yusuf Sarı kaydetti. Gaziantep FK oyuncusu Olarenwaju Kayode, Yusuf Sarı'dan yediği çalım sonrasında oyuncuya dirsek atınca kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 15'e yükseltip maç fazlasıyla liderliğe yükseltirken, Gaziantep FK 11 puanda kaldı.
MAÇIN GOL DAKİKALARI
9. dakikada Sörloth'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sturridge'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lontigkin'in solundan ağlarla buluştu. 1-0
14. dakikada Sturridge'in pasında topla buluşan Sörloth, kaleciyi de çalımlayarak meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 2-0
54. dakikada gelişen Gaziantep FK atağından savunmadan seken topu önünde bulun Jefferson'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'ın üzerinden ağalarla buluştu. 2-1
76. dakikada Sosa'nın uzak mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lontigkin'in parmaklarının arasından ağalarla buluştu. 3-1
81. dakikada Nwakaeme'nin pasında topla buluşan Yusuf Sarı, ayağının içiyle meşin yuvarlağı kaleci Lontigkin'in solundan ağalarla buluşturdu. 4-1