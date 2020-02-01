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Trabzonspor - F.Bahçe maçı sonrası saha karıştı

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma sonrası iki takım futbolcuları arasında kısa süreli tartışma çıktı. Olay sonrası, Medical Park Stadı'nın hoparlörlerinden Fenerbahçe'ye göndermede bulunuldu.

01.02.2020 22:26 | Son Güncelleme: 01.02.2020 22:28

Süper Lig'de ile 'nin karşılaştığı maçın ardından kısa süreli gerginlik yaşandı.

Trabzonspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle biten maç sonrası orta sahada iki takım futbolcuları arasında gergin anlar yaşandı. Teknik heyetler ve bazı futbolcular bu gerginlik sırasında araya girdi ve olayların yatışmasını sağladı.

ŞARKILI GÖNDERME

Bu arada gerginlik sırasında hoparlörden Fatih Bulut'un "Çok Sevdim Yalan Oldu" şarkısı verildi. Bu şarkının arkasından ile kolbastı çaldı ve Trabzonsporlu futbolcularla, taraftarlar büyük sevinç yaşadı.

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Trabzonspor - F.Bahçe maçı sonrası saha karıştı

Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor


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