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Trabzonspor - F.Bahçe maçında iki takım da verilmeyen penaltılara tepki gösterdi

Trabzonspor ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği mücadelenin ilk yarısında iki takım da penaltı itirazlarında bulundu.

01.02.2020 22:41 | Son Güncelleme: 01.02.2020 22:52

- maçının ilk yarısında iki takım adına da tartışmalı penaltı pozisyonları vardı.

Öncelikle karşılaşmanın 5. dakikasında Sosa'nın sol kanattan serbest vuruşta yaptığı ortada Vedat Muriqi'nin ceza alanı içinde topa elle müdahale ettiği itirazlar yapıldı ancak hakem Ali Palabıyık oyunu devam ettirdi.

Pozisyonu A Spor'da değerlendiren Erman Toroğlu, "Fenerbahçeli futbolcunun kafasından gidiyor, koluna gelmiyor. Tekrarına baktım, koluna gelmiyor." yorumunu yaptı.

KRUSE YERDE KALDI

Ardından karşılaşmanın 17. dakikasında Max Kruse ceza alanında Sosa ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı ve penaltı bekledi ancak hakem Ali Palabıyık'ın "devam" kararı değişmedi.

NOT: Fotoğraf, beIN SPORTS'tan alınmıştır.

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Trabzonspor - F.Bahçe maçında iki takım da verilmeyen penaltılara tepki gösterdi

Ali Palabıyık, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor


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