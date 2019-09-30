Haberler » Güncel » Haber

Trabzonspor, FC Basel maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda oynayacağı FC Basel maçı hazırlıklarına başladı.

30.09.2019 16:55Trabzonspor, FC Basel maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda oynayacağı FC Basel maçı hazırlıklarına başladı.
Trabzonspor, Beşiktaş galibiyetinin ardından UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda oynayacağı FC Basel maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmanda bordo-mavili oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular yenileme, ikinci gruptaki oyuncular ise taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi. Basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleşen antrenmanda Teknik Direktör Ünal Karaman, Beşiktaş galibiyetinin mimarlarından kaptan Sosa'ya özel ilgi gösterirken, idman sahasında bir süre özel görüştü.
Yarını izinli olarak geçirecek olan bordo-mavili takım, Çarşamba günü yapacağı antrenmanla FC Basel maçı hazırlıklarını sürdürecek.
(İHA)

Trabzonspor, Avrupa, Basel, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:33 Belediye başkanının makam aracına haciz konulması
21:33 - Nablus'ta trafik kazası: 10 yaralı
21:32 Uluslararası Ceza Mahkemesi, savaş suçlusu şüphelisini yargılayacak
21:32 Gaziantep'te iplik atölyesinde yangın
21:28 Gölcük'te kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti
21:28 Husiler, esir aldıklarını iddia ettikleri askerlerin görüntülerini yayınladı
21:26 - Rus ordusu Baltık Denizi'nde geniş çaplı tatbikat başlattı