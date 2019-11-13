Haberler » Yaşam » Trabzonspor fedakar eşin isteğini yerine getirdi - Haber

Trabzonspor fedakar eşin isteğini yerine getirdi

Giresun'un Görele ilçesinde 39 yıldır Multipl Skleroz (MS) hastası olan 60 yaşındaki Hasbi Ünlü'nün her şeyi ile ilgilenen eşi Semra Ünlü'nün isteğini Trabzonspor yerine getirdi.

13.11.2019 13:34 | Son Güncelleme: 13.11.2019 13:39Trabzonspor fedakar eşin isteğini yerine getirdi
'un ilçesinde 39 yıldır Multipl Skleroz (MS) hastası olan 60 yaşındaki Hasbi Ünlü'nün her şeyi ile ilgilenen eşi Semra Ünlü'nün isteğini yerine getirdi.

Yaklaşık 20 yıldır yatağa mahkum olan eşine ve çocuklarına bakmak zorunda kalan Semra Ünlü'nün (59), bu süre içerisinde dünyaya gelen üç çocuğuna da hem annelik hem de babalık yapması herkes tarafından takdirle karşılanmıştı. İHA muhabirine verdiği röportajda "Biz yine eşimle baş başayız. Onsuz bir yere de gidemiyorum. İstediği yere de götürüyorum. Koyu Trabzonspor taraftarı olduğu için maça da götürdüm. Ama Pasolig çıktıktan sonra götüremedim çünkü o kartı çıkartamadık ama bir kez daha götürmeyi çok isterdim" diyen Semra Ünlü için Trabzonspor Kulübü hemen harekete geçti.

Bordo Mavililerin Süper Lig'in 11. haftasında oynadığı ve 1-0 kazandığı Alanyaspor karşılaşmasına Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp tarafından davet edilen Semra Ünlü ve eşi Hasbi Ünlü müsabakayı locadan izledi. Semra Ünlü, eşi Hasbi Ünlü'nün en büyük özlemlerinden birini gidermenin mutluluğunu yaşadı. - GİRESUN

Trabzonspor, Giresun, Görele, Yaşam

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Haberleri
14:03 Kaymakam Koşal ve Müftü Eviş İlçe Müftülüğünü ziyaret Etti
14:01 Kaymakam Koşal ve İl Müftüsü Eviş, İmamlarla toplantı yaptı
13:34 Trabzonspor fedakar eşin isteğini yerine getirdi
13:30 Avcılar ördek sezonunu açtı
12:49 Öğrencilerin Asker sevgisine Mehmetçik Vakfı duyarsız kalmadı
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
18:48 Son dakika... Bülent Korkmaz istifa etti
13.11.2019 14:08:52