Haberler » Spor » Trabzonspor-Fenerbahçe kupa maçına rakip takım taraftarları alınmayacak - Spor

Trabzonspor-Fenerbahçe kupa maçına rakip takım taraftarları alınmayacak

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında 3 Mart'ta Trabzon'da oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasına rakip takımın seyircisinin alınmayacağı açıklandı.

25.02.2020 16:56 | Son Güncelleme: 25.02.2020 16:56Trabzonspor-Fenerbahçe kupa maçına rakip takım taraftarları alınmayacak

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında 3 Mart'ta Trabzon'da oynanacak Trabzonspor- karşılaşmasına rakip takımın seyircisinin alınmayacağı açıklandı.

Trabzon İl Güvenlik Kurulu, mart ayı içerisinde Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasıyla ilgili güvenlik önlemlerini görüşmek üzere, Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda alınan karar uyarınca, 3 Mart salı günü 20.30'da Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçına misafir takım seyircisi alınmayacak. Misafir takım kontenjanı, ev sahibi takım taraftarları için satışa sunulacak.



Türkiye Kupası, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

17:48  Nursal Bilgin kimdir? Nursal Bilgin neden öldü?
14:38  Hüsnü Mübarek kimdir? Hüsnü Mübarek hayatı ve biyografisi! Hüsnü Mübarek hayatı ve biyografisi!
14:24  Buğra Gülsoy kimdir? Oyuncu Buğra Gülsoy hayatı ve biyografisi!
13:43  Folklor nasıl yazılır? TDK'ya göre folklor mu, folklör mü? Folklor ne demek?
13:24  MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı! MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı?
25.02.2020 18:06:01