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Trabzonspor-Fenerbahçe kupa maçına, sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maça sarı-lacivertli taraftarların alınmamasına karar verildi.

25.02.2020 15:40 | Son Güncelleme: 25.02.2020 16:08

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında gerçekleştirilen İl Güvenlik Kurulu toplantısında, mart ayı içerisinde ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçı ve Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 26. haftasındaki Medipol Başakşehir maçları ile ilgili güvenlik önlemleri görüşüldü.

Vali Ustaoğlu'nun yanı sıra Vali Yardımcısı Nusret Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, İl Gençlik ve Spor Müdürü Birdal Öztürk, AŞ yetkilileri ile diğer kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, her iki maçla ilgili tedbirler karara bağlandı.

KONUK TARAFTARLARIN BİLETLERİ, EV SAHİBİ TARAFTARLAR İÇİN SATILACAK

Toplantıda alınan karar uyarınca, 3 Mart Salı günü 20.30'da oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçına misafir takım seyircisi alınmayacak.

Misafir takım kontenjanı, ev sahibi takım taraftarları için satışa sunulacak.

Her iki maçta görev alacak tüm kurum ve kuruluşlar, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun ve Yönetmelik'te belirtilen görev ve sorumlulukları çerçevesinde hareket edecek.

Trabzonspor-Fenerbahçe kupa maçına, sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak

Türkiye Kupası, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: AA


HABER YORUMLARI (15)
KENAN:SIKINTI YOK NASILSA DEVLET GÜDÜMLÜ HAMSİLERDE GELEMİYECEK KUPA BİZİM
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MEMET33:HE HE SİZİN DÜMBÜK KENAN. . .
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FB18:demekki karşılığı 15 gün sonra verilecek
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BJK:TÜRKİYE NİN TEK SEVİLMEYEN TAKIMI
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MEMLEKETİM:Vali''ler karistiriyor, kizistiriyor bu isleri.
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DÜŞENİN DOSTU OLMAZMIŞ:OLDU OLACAK KUPAYI DA PEŞİN PEŞİN VERİVERİN BARİ. SİZİN ADALETİNİZ BU MU? VURUN FENERE NASILSA YANINIZA KAR KALIYOR.
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SAMSUNSPORLU !:Bir maç yenilip kendi sahasına zarar veren , küfürler eden, sahaya yabancı maddeler atan , kendi takımının futbolcularını taşıyan otobüse taşlar fırlatan taraftara haktır ! Adalet tam olarak budur ! İyi verilmesin ceza her maç olay çıkarsınlar , rakibin stadına da zarar versinler , rakip karadeniz takımı savaş çıkar savaş ! İnşallah Şampiyon Trabzonspor !
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HOROZ:Fenerbahce nasıl bir şirkef takımki trabzonsporla oynanan maçlara onlar trabzonspor taraftarlarını almama kararı aldılar ve bu gelenek böyle devam ediyor. BAŞKA MAÇLARDA BU UYGULAMA YOK GERÇİ TARAFTAR ALSAN NEOLCAK ORTALIĞI CEHENNEME DÖNÜŞTÜRECEK FENER TARAFTARI. Galatasaray maçında dünya gördü fenerin nasıl bir kulüp olduğunu.
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12 11
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ADINIZI YAZIN:almasınlar her türlü. . . . . .
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6 8
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FANATİK ALPER:bir fenerbahçe taraftarı olarak korkum. takım ve taraftar üzerinde inanılmaz bir şekilde haksızlıklara alıştırılmışlık psikolojisi mevcut . yani demem o ki hiç bir şeye itiraz edemez olduk . gs maçında penaltı kazanıyoruz sarı kart yok donk adamın ayağına uçarak dalıyor kırmızı yok. gs penaltıyla alakası olmayan pozisyonda penaltı kazanıyor kimseden ses çıkmıyor. bence korkulması gereken konu bu.
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