Haberler » Spor » Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı - Spor

Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 Mart Salı günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı yarı final ilk maçının hazırlıklarına başladı.

01.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 01.03.2020 14:00Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı
, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 Mart Salı günü sahasında ile oynayacağı yarı final ilk maçının hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, iki grup halinde çalıştı.
Birinci gruptaki futbolcular toparlanma, ikinci gruptaki oyuncular ise telafi çalışmaları gerçekleştirdi.
Yarın antrenman yapmayacak bordo-mavililer, akşam 18.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanarak Fenerbahçe maçı için kampa girecek.

Türkiye Kupası, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
1.03.2020 14:37:49