Trabzonspor, Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

Trabzonspor
, Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında sahasında Fenerbahçe
ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı çift antrenmanla devam etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri
'nde teknik direktör Ünal Karaman
yönetiminde sabah yapılan antrenmanda kuvvet ve dayanıklılığa yönelik çalışmalar yapan bordo-mavililer, akşam antrenmanında ise dar alanda pas çalışmalarının ardından son bölümde yarı sahada çift kale maç oynadı. Antrenmanda sakatlığı bulunan Juraj Kucka
, kadro dışı bırakılan Onur Recep Kıvrak
ile Burak Yılmaz
'ın yanı sıra milli takımlarda bulunan Abdülkadir Ömür, Filip Novak, Esteban Alvarado, Vahid Amiri
ve Majid Hosseini yer almadı. Kamil Ahmet Çörekçi
'nin ise salonda çalıştığı belirtildi. Bordo-mavililer, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla sürdürecek.
YÖNETİM DEPLASMAN TRİBÜNÜ İÇİN TALEPTE BULUNACAK
Bu arada ligin 13'üncü haftasında Trabzon'da oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçında misafir takım taraftarlarının maça alınmamasına yönelik kararın ardından bordo-mavili yönetim deplasman tribünlerinin kendi taraftarlarına açılması için girişimde bulunacak. Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, Türkiye Futbol Federasyonu
'na konuyla ilgili başvuruyu yapacaklarını söyledi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Antrenmandan görüntüler
Detaylar - Trabzon
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri,Fenerbahçe,Trabzonspor