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Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Trabzonspor, hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

31.01.2020 20:20 | Son Güncelleme: 31.01.2020 20:25Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı
Süper Lig'in 20. haftasında sahasında 'yi konuk edecek olan , hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Bordo-mavililerin eski oyuncusu Yusuf Yazıcı da antrenmanı ziyaret etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan çalışmada bordo-mavililer Fenerbahçe maçına yönelik taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi. Antrenman sonrası Fransa'nın Lille takımında oynayan ve sakatlığı nedeniyle Trabzon'da bulunan Trabzonspor'un eski futbolcu Yusuf Yazıcı'nın doğum günü kutlandı.
(Gökmen Şahin/İHA)

Trabzonspor, Fenerbahçe, Güncel

Kaynak: İHA

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