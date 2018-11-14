Trabzonspor, Fenerbahçe Maçı Öncesi Basına Kapalı Çalışıyor

Trabzonspor
, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında, sahasında 25 Kasım Pazar günü Fenerbahçe
ile yapacağı maçın hazırlıklarını basına kapalı sürdürüyor.
Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre teknik direktör Ünal Karaman
yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri
'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, oyuncular gruplar halinde önce fitness salonunda, ardından da sahada kuvvet çalışması yaptı.
Milli oyuncularından yoksun çalışan Trabzonspor'un, 19 Kasım Pazartesi gününe kadar antrenmanlarını basına kapalı gerçekleştireceği bildirildi.
Genişletilmiş divan toplantısı
Bu arada Trabzonspor'da Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen
, genişletilmiş divan toplantısı yapacaklarını açıkladı.
Sürmen, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Trabzonspor'umuzda son haftalarda yaşanan gelişmeler ve yaklaşan olağan kongre nedeniyle genişletilmiş divan toplantısının 17 Kasım 2018 Cumartesi günü saat 12.00'de kulübümüzün yeni idari binasında yapılmasına karar verilmiştir." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe,Trabzonspor
14 Kasım 2018 Çarşamba 13:55