Trabzonspor - Fenerbahçe Maçında Düdük Halil Umut Meler'de

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında düdük çalacak hakemler belli olurken, Trabzonspor- Fenerbahçe
maçını Halil Umut Meler yönetecek.
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın, 24 Kasım Cumartesi, 25 Kasım Pazar ve 26 Kasım Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu. Bu haftanın önemli karşılaşması olan Trabzonspor - Fenerbahçe maçında Halil Umut Meler düdük çalacak. Türkiye Futbol Federasyonu
'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, haftanın hakemler şöyle:
Yarın
20.30 Galatasaray
- A. Konyaspor
: Hüseyin Göçek
24 Kasım Cumartesi
13.30 BB Erzurumspor
- Antalyaspor
: Alper Ulusoy
16.00 A. Alanyaspor
- Kayserispor
: Arda Kardeşler
19.00 MKE Ankaragücü
- Beşiktaş
: Mete Kalkavan
25 Kasım Pazar
13.30 DG Sivasspor
- Çaykur Rizespor
: Ümit Öztürk
16.00 Akhisarspor - Bursaspor
: Volkan Bayarslan
19.00 Kasımpaşa
- E. Yeni Malatyaspor
: Fırat Aydınus
19.00 Trabzonspor - Fenerbahçe: Halil Umut Meler
26 Kasım Pazartesi
20.00 Göztepe - M. Başakşehir
: Bülent Yıldırım
- İSTANBUL
22 Kasım 2018 Perşembe 12:27