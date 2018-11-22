22 Kasım 2018, 12:27
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Trabzonspor - Fenerbahçe Maçında Düdük Halil Umut Meler'de

Trabzonspor - Fenerbahçe Maçında Düdük Halil Umut Meler

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında düdük çalacak hakemler belli olurken, Trabzonspor-Fenerbahçe maçını Halil Umut Meler yönetecek.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında düdük çalacak hakemler belli olurken, Trabzonspor- Fenerbahçe maçını Halil Umut Meler yönetecek.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın, 24 Kasım Cumartesi, 25 Kasım Pazar ve 26 Kasım Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu. Bu haftanın önemli karşılaşması olan Trabzonspor - Fenerbahçe maçında Halil Umut Meler düdük çalacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, haftanın hakemler şöyle:

Yarın

20.30 Galatasaray - A. Konyaspor: Hüseyin Göçek

24 Kasım Cumartesi

13.30 BB Erzurumspor - Antalyaspor: Alper Ulusoy

16.00 A. Alanyaspor - Kayserispor: Arda Kardeşler

19.00 MKE Ankaragücü - Beşiktaş: Mete Kalkavan

25 Kasım Pazar

13.30 DG Sivasspor - Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

16.00 Akhisarspor - Bursaspor: Volkan Bayarslan

19.00 Kasımpaşa - E. Yeni Malatyaspor: Fırat Aydınus

19.00 Trabzonspor - Fenerbahçe: Halil Umut Meler

26 Kasım Pazartesi

20.00 Göztepe - M. Başakşehir: Bülent Yıldırım - İSTANBUL
22 Kasım 2018 Perşembe 12:27



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