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Trabzonspor-Fenerbahçe maçı başladı! Canlı anlatım

Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Saat 20.30'da başlayan mücadele 0-0 devam ediyor.

03.03.2020 19:56 | Son Güncelleme: 03.03.2020 21:14Trabzonspor-Fenerbahçe maçı başladı! Canlı anlatım

Türkiye Kupası yarı final ilk maçında ile karşı karşıya geliyor. ATV'den naklen yayınlanan karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Saat 20.30'da başlayan mücadele 0-0 devam ediyor.

CANLI ANLATIM

39' Trabzonspor'da 39. dakikada sakatlanan Badou Ndiaye'nin yerine Guilherme oyuna dahil oldu.

26' Fenerbahçe'de Ozan'ın şutu savunmaya çarpıp kaleye yöneldi, Erce uzanıp kontrol etti.

10' Fenerbahçe'de sakatlanan Falette yerine, Tolgay Arslan oyunda.

5' Trabzonspor gole yaklaştı. Sosa'nın ceza sahası dışından şutunu Altay kurtardı.

1' Karşılaşma başladı. İki takıma da başarılar.

İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Erce, Kamil Ahmet, Da Costa, Campi, Novak, Sosa, Abdülkadir Parmak, Ekuban, Ndiaye, Nwakaeme, Sörloth

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Jailson, Falette, Deniz, Luiz Gustavo, Ozan, Tolga Ciğerci, Mehmet Ekici, Max Kruse, Vedat Muriç


Türkiye Kupası, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor

HABER YORUMLARI (3)
FENERLİBİRİ:yanal insallah fenerdeki son macin olur defol git artik beceriksizsin sen fenerin hocasi olamazsin kapasiten yetersiz
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RUM PONTUS:ALIR MACI
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MEMLEKETİM:Cokda tinnnn. Bir tarafda can mücadelesi diger tarafda teneke.
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3.03.2020 21:19:27