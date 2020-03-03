Trabzonspor-Fenerbahçe maçı başladı! Canlı anlatım

Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. ATV'den naklen yayınlanan karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Saat 20.30'da başlayan mücadele 0-0 devam ediyor.
CANLI ANLATIM
39' Trabzonspor'da 39. dakikada sakatlanan Badou Ndiaye'nin yerine Guilherme oyuna dahil oldu.
26' Fenerbahçe'de Ozan'ın şutu savunmaya çarpıp kaleye yöneldi, Erce uzanıp kontrol etti.
10' Fenerbahçe'de sakatlanan Falette yerine, Tolgay Arslan oyunda.
5' Trabzonspor gole yaklaştı. Sosa'nın ceza sahası dışından şutunu Altay kurtardı.
1' Karşılaşma başladı. İki takıma da başarılar.
İLK 11'LER
TRABZONSPOR: Erce, Kamil Ahmet, Da Costa, Campi, Novak, Sosa, Abdülkadir Parmak, Ekuban, Ndiaye, Nwakaeme, Sörloth
FENERBAHÇE: Altay, Isla, Jailson, Falette, Deniz, Luiz Gustavo, Ozan, Tolga Ciğerci, Mehmet Ekici, Max Kruse, Vedat Muriç