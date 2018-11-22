22 Kasım 2018, 12:30
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Trabzonspor-Fenerbahçe Maçını Halil Umut Meler Yönetecek

Trabzonspor-Fenerbahçe Maçını Halil Umut Meler Yönetecek

Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında oynanacak mücadelelerin hakemleri belli oldu.



Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında oynanacak mücadelelerin hakemleri belli oldu. Pazar günü Trabzon'da oynanacak Trabzonspor- Fenerbahçe karşılaşmasında hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Bu hafta görev alacak hakemler şunlar:  

YARIN 

20.30 Galatasaray - Atiker Konyaspor (Hüseyin Göçek)

CUMARTESİ 

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Antalyaspor (Alper Ulusoy)

16.00 Aytemiz Alanyaspor - Kayserispor (Arda Kardeşler)

19.00 MKE Ankaragücü - Beşiktaş (Mete Kalkavan

PAZAR 

13.30 Demir Grup Sivasspor - Çaykur Rizespor (Ümit Öztürk)

16.00 Akhisarspor - Bursaspor (Volkan Bayarslan)

19.00 Trabzonspor  - Fenerbahçe (Halil Umut Meler) 

19.00 Kasımpaşa  - Evkur Yeni Malatyaspor (Fırat Aydınus )

PAZARTESİ

20.00 Göztepe  - Medipol Başakşehir (Bülent Yıldırım) - İstanbul Fenerbahçe,Trabzonspor
22 Kasım 2018 Perşembe 12:30



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