Trabzonspor-Fenerbahçe Maçını Halil Umut Meler Yönetecek

<br><br>Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında oynanacak mücadelelerin hakemleri belli oldu. Pazar günü Trabzon'da oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasında hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.<br><br>Bu hafta görev alacak hakemler şunlar: <br><br>YARIN <br><br>20.30 Galatasaray - Atiker Konyaspor (Hüseyin Göçek)<br><br>CUMARTESİ <br><br>13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Antalyaspor (Alper Ulusoy)<br><br>16.00 Aytemiz Alanyaspor - Kayserispor (Arda Kardeşler)<br><br>19.00 MKE Ankaragücü - Beşiktaş (Mete Kalkavan) <br><br>PAZAR <br><br>13.30 Demir Grup Sivasspor - Çaykur Rizespor (Ümit Öztürk)<br><br>16.00 Akhisarspor - Bursaspor (Volkan Bayarslan)<br><br>19.00 Trabzonspor - Fenerbahçe (Halil Umut Meler) <br><br>19.00 Kasımpaşa - Evkur Yeni Malatyaspor (Fırat Aydınus )<br><br>PAZARTESİ<br><br>20.00 Göztepe - Medipol Başakşehir (Bülent Yıldırım) - İstanbul