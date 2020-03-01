Trabzonspor-Fenerbahçe maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarının hakemleri açıklandı. Trabzonspor- Fenerbahçe mücadelesini Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını ise Erdinç Sezertam ve Serkan Çimen yapacak. Mücadelenin 4. hakemi olarak Atilla Karaoğlan görev yapacak. Maçın VAR hakemi Fırat Aydınus, AVAR hakemi ise Bahattin Duran olacak.

Yaşar Kemal Uğurlu

ANTALYA-ALANYA MAÇINI ALPER ULUSOY YÖNETECEK

Yarı finalin diğer maçı olan Antalyaspor-Alanyaspor mücadelesini Alper Ulusoy yönetecek. Mücadelenin VAR hakemi ise Ali Palabıyık olacak.