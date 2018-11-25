Trabzonspor-Fenerbahçe Maçının Ardından - Ünal Karaman

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe
'yi 2-1 yenen Trabzonspor
'un teknik direktörü Ünal Karaman
, bildikleri, inandıkları doğrularla çalıştıklarını, coşkuyla güzel şeylerin ortaya çıktığını söyledi.
Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Camiamıza hayırlı olsun. Ekranları başında dua ile destek olan, heyecanla maçları takip eden, Türkiye
'nin hatta Avrupa
'nın çeşitli yerlerinden gelip tribünde destekleyenlere teşekkür ederim. Oyuncu kardeşlerime gösterdiği coşku ve maçın başından sonuna kadar kültürümüze sahip çıkıp duruş gösterdikleri için teşekkür ediyorum. Hepimize galibiyet hayırlı olsun." dedi.
Futbolun her zaman sonuçsal olarak değerlendirildiğini belirten Karaman, "Yeni Malatyaspor
karşısında 5-0 gibi ağır bir yenilgi aldık. Ama orada da ters dönebilir, 3-0 öne geçebilirdik. Bugünkü maçın bile berabere bitebileceği şansı vardı. Biz yine aynı şekilde idmanımızı yaptık, çalıştık, analizimizi yaptık. Biz kendi bildiğimizle inandığımız doğrularla çalıştık, coşkuyla güzel şeyler ortaya çıktı." şeklinde konuştu.
Karaman, 5 Trabzonlu oyuncunun forma giymesi ve Uğurcan Çakır ile Hüseyin Türkmen
gibi genç oyuncuları sahaya sürmesine ilişkin bir soru üzerine, şunları kaydetti:
"Biz istediğimiz sonucu alamasaydık bu kadar genç tecrübesiz çocukları neden sahaya sürdünüz diye eleştiriler olabilirdi. 20 yaşlarını aşmış oyuncuyu genç tecrübesiz deyip de farklı yorumlamamızın manası yok. Tabi ki meyvenin olgunlaşma zamanı vardır. Hamken ısırırsanız ağzınızı burar. En uygun zamanı bulup tadını alacağınız zaman yemelisiniz. Futbolcularımızı da böyle düşünmelisiniz. Abdülkadir, Yusuf daha önce Türk futboluna sunulmuş değerlerdi. Uğurcan kardeşimize de bu şansı verdik. Son derece iyi, aslanlar gibi kullandılar. Canlı istekli gayretliydiler. Onur da ilk geldiği dönemde bu takımın formasını almıştı, milli takımın kalesini uzun yıllar koruyacak demiştik. Gönül rahatlığını diyorum Uğurcan inşallah uzun yıllar milli takım kalesini koruyacak, kulübümüze hizmet edecek. Pilot
takımımız da var. Allah nasip ederse 3 yıl içinde gururla Türk futboluna sunacağımız gençler gelecek."
Karaman, Fenerbahçe maçının taktiği ile ilgili sorulan bir soruya ise Ünal Karaman "Fenerbahçe forvet hattında iyi ve kaliteli futbolculara sahip. Frey olsun, Slimani olsun, bunlara bir de Ayew ve Valbuena'yı eklediğimizde iyi bir bir forvet hatları var. Ama bu maçta onların bu artıları bizim artımıza dönüştü. En güçlü yerleri forvetleriydi. Bu forvetlerin arasına girdik, kanatlardan içeri girmeye çalıştık. Onazi'yi göbeğe yerleştirdik. Coşkuyla istediği doğruları yapmaya çalışan iki takımın bir mücadelesi oldu. Sadece sol bekimizin tek başına 5-6 gol atabileceği bir maçken az kalsın maçı berabere bitiriyorduk." diye konuştu.
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25 Kasım 2018 Pazar 23:54