Trabzonspor-Fenerbahçe Maçının Hakem Belli Oldu

22 Kasım 2018 Perşembe 12:26



22 Kasım 2018 Perşembe 12:26

Spor Toto Süper Lig'de haftanın maçının hakemi belli oldu. Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesini Halil Umut Meler yönetecek.Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın, 24 Kasım Cumartesi, 25 Kasım Pazar ve 26 Kasım Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu. Haftanın önemli karşılaşması olan Trabzonspor - Fenerbahçe maçında Halil Umut Meler düdük çalacak. Pazar günü oynanacak dev karşılaşmanın yardımcı hakemleri İbrahim Çağlar Uyarcan ve Cevdet Kömürcüoğlu, 4. hakemi ise Koray Gençerler oldu. Haftanın hakemleri şöyle:YARIN 20.30 Galatasaray - A. Konyaspor: Hüseyin Göçek24 KASIM CUMARTESİ 13.30 BB Erzurumspor - Antalyaspor: Alper Ulusoy 16.00 A. Alanyaspor - Kayserispor: Arda Kardeşler 19.00 MKE Ankaragücü - Beşiktaş: Mete Kalkavan25 KASIM PAZAR 13.30 DG Sivasspor - Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk 16.00 Akhisarspor - Bursaspor: Volkan Bayarslan 19.00 Kasımpaşa - E. Yeni Malatyaspor: Fırat Aydınus 19.00 Trabzonspor - Fenerbahçe: Halil Umut Meler26 KASIM PAZARTESİ 20.00 Göztepe - M. Başakşehir: Bülent Yıldırım(İHA)