22 Kasım 2018, 15:15
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Trabzonspor - Fenerbahçe Maçının Hakemi Halil Umut Meler

Trabzonspor - Fenerbahçe Maçının Hakemi Halil Umut Meler

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçını Halil Umut Meler yönetecek.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazar  günü Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçı hakem Halil Umut Meler  yönetecek. 
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya  göre, Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak  Halil Umut Meler'in yardımcıları, İbrahim Çağlar Uyarcan ile Cevdet Kömürcüoğlu  olacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Koray Gençerler yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan  açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
20.30 Galatasaray-Atiker Konyaspor: Hüseyin Göçek
24 Kasım Cumartesi:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Antalyaspor: Alper Ulusoy
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kayserispor: Arda Kardeşler
19.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş: Mete Kalkavan
25 Kasım Pazar:
13.30 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk
16.00 Akhisarspor-Bursaspor: Volkan Bayarslan
19.00 Kasımpaşa-Evkur Yeni Malatyaspor: Fırat Aydınus
19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler
26 Kasım Pazartesi:
20.00 Göztepe-Medipol Başakşehir: Bülent Yıldırım
Fenerbahçe,Trabzonspor

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