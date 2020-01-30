Haberler » Spor » Trabzonspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü - Spor

Trabzonspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig'in 20. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

30.01.2020 14:22 | Son Güncelleme: 30.01.2020 14:28Trabzonspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
, Süper Lig'in 20. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı yapılan antrenmanda taktiksel çalışmaların gerçekleştirildiği bildirildi.
Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun da bir bölümünü izlediği antrenmanı Çınar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencilerinin de ziyaret ettiği belirtildi.
Ağaoğlu ve futbolcularla bir araya gelen öğrenciler, ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

17:10  Halis Bayancuk kimdir, nereli? Ebu Hanzala kaç yaşında?
16:31  Suçlu filmi konusu nedir? Suçlu oyuncuları ve Suçlu özeti!
16:13  Bircan Bali kimdir, ne iş yapıyor? Bircan Bali kaç yaşında, Bircan Bali eşi kimdir?
16:11  Süper Loto çekilişi saat kaçta? Süper Loto sonuçları 30 Ocak 2020 Milli Piyango
15:29  Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekil Ioannis Lagos kimdir?
30.01.2020 17:24:32