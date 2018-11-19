Trabzonspor - Fenerbahçe Maçının İddaa Oranları Belli Oldu

25 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma için ev sahibi takım Trabzonspor 2.00 iddaa oranıyla maçın favorisi olarak görülürken, Fenerbahçe 'nin galibiyetine 2.50 oran verilmiş.

Ligde son 4 maçında 3 beraberlik ve bir yenilgi alan Trabzonspor karşılaşma öncesinde 16 puanla 10 sırada yer alırken, son 4 maçında sahadan iki beraberlik, bir galibiyet ve bir yenilgiyle ayrılan sarı lacivertliler ise 13 puanla 13. sırada yer alıyor.

Ligde haftanın önemli karşılaşmalarının iddaa oranları şöyle:

Trabzonspor - Fenerbahçe

2.00 Trabzonspor

3.30 Beraberlik

2.50 Fenerbahçe

4.00 Ankaragücü

3.00 Beraberlik

1.50 Beşiktaş

1.60 Galatasaray

3.30 Beraberlik

3.70 Konyaspor

Göztepe - Başakşehir

2.35 Göztepe

2.90 Beraberlik

2.35 Başakşehir