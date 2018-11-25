Trabzonspor - Fenerbahçe Maçının İlk 11'leri Belli Oldu

Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında Trabzonspor
kendi sahasında Fenerbahçe
'yi konuk edecek. Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar
Uyarcan ve Cevdet Kömürcüoğlu
üstlenecek.
Karşılaşmanın ilk 11'leri şu şekilde:
TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Pereira, Toure
, Hüseyin Türkmen
, Novak, Onazi, Sosa, Abdülkadir Ömür
, Yusuf Yazıcı
, Nwankaeme, Rodallega
FENERBAHÇE: Harun Tekin
, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım
, Mehmet Topal
, Eljif Elmas
, Ayew, Valbuena, Frey, Slimani
Fenerbahçe,Trabzonspor
25 Kasım 2018 Pazar 18:02