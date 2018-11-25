25 Kasım 2018, 15:48
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Trabzonspor-Fenerbahçe U21 Maçında Ortalık Karıştı! İki Takım Oyuncuları Yumruk Yumruğa Kavga Etti

Trabzonspor U21 - Fenerbahçe U21 maçında kaçan penaltı sonrası, bordo-mavili taraftarlar Fenerbahçeli genç kaleciye sevincinden ötürü tepki gösterdi. Artan tansiyon sonrası maçın 90+3. dakikasında iki takım futbolcuları yumruk yumruğa birbirine girdi.

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki ilk derbi Trabzonspor Kadir Özcan Tesisleri'nde U21 takımları arasında oynandı. Karşılaşma 0-0 sona erdi. Mücadelenin 53. dakikasında Trabzonspor bir penaltı kazandı. Trabzonspor'dan Kerem Baykuş penaltı atışını kullandı ancak yandan auta attı. Fenerbahçe'nin genç kalecisi, top auta gittikten sonra kale arkasına doğru dönerek sevinç gösterisinde bulundu.

SAHAYA YABANCI MADDE ATILDI

Bu sevinç üzerine Trabzonsporlu taraftarlar, büyük tepki göstermeye başladı. Sahaya yabancı madde atılmaya başlandı ve tepkiler durmadı. 2 dakika süren tepkilerden sonra Trabzonsporlu genç futbolcular tarafından seyirciler sakinleştirildi.

MAÇ SONUNDA SAHA KARIŞTI

0-0 biten maçın sonunda da Trabzonspor ve Fenerbahçeli futbolcular birbirlerine girdi. Yumruk yumruğa yaşanan kavga sonucunda Trabzonspor'dan 3, Fenerbahçe'den 2 futbolcu kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe,Trabzonspor

YORUMLAR (20)
POSBİYİK: Aynı şehrin iki takımı arasında oynanan mücadelenin adi derbidir daha bunu bilmiyorsunuz üstelik bunu yazan adam çalışıyor işi var ama benim yok işsizim ne günlere kaldık
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7 1
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GAKGOŞ: şu trabzonu liglerden ihraç edinde türk futboluna bir huzur gelsin artık
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16 15
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COŞKUN ÇAKIROĞLU: Fenev de volkanlar bitmez her türlü çirkeflik bunlarda var,hep bilinçli yapılıyor taraftarı kışkırtmak için gevşekler
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12 20
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^^^^: İSTER İNANIN İSTER İNAMMAYIN . FENERBAHÇE KULÜBÜNÜN SUYUNU İÇEN HER FUTBOLCU ÇİRKEFLEŞİYOR . ÖRNEK HATIRLAYIN BİLİCA VARDI FENERDE PENALTI KULLANACAK RAKİP TAKIM PENALTI NOKTASINI KAZDI . BU SENEYE GELİYORUZ BİRKAÇ HAFTA ÖNCE FENERBAHÇE - ANKARAGÜCÜ MAÇI PENALTI ATACAK ANKARAGÜCÜ JAİLSON PENALTI NOKTASINI KAZIYOR VE BUNDAN 2 HAFTA SONRA DERBİDE TOKAT ATARAK ORTALIĞI KARIŞTIRIYOR . BUNLARIN HİÇBİRİ TESADÜF DEĞİLDİR . ÇİRKEFLİK KULÜBÜN CİDDEN KANINA İŞLEMİŞ . GELEN HER FUTBOLCU ÇİRKEFLEŞİYOR .
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12 18
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PROTEZ KAFA: Sen kalk şampiyonluk maçında kendi sahanda beraberlikte bile şampiyon olacakken 1_0 öne geç sonra Şenol Güneş takımı koordine etmek yerine ikinciyi arasın ki gerek yokken sonra 2-1 yenil sonra da kalk düşmanlık yap. Trabzonlular size müstehak bu olanlar. Ayrıca bütün pislik sizden çıkıyor. Siz Fenerbahçe nin rakibi değilsiniz, sadece Fenerbahçe den nemalanan ve prim yapmaya çalışan hamsi kafalılarsınız. Not: Fenerbahçeli değilim. Bir Anadolu takımı tutan biri olarak, Anadolu ve özellikle de Karadeniz bölgesinin yüz karasısınız. Umarım kümeye de düşersiniz.
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17 8
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