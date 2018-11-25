Trabzonspor-Fenerbahçe U21 Maçında Ortalık Karıştı! İki Takım Oyuncuları Yumruk Yumruğa Kavga Etti

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki ilk derbi Trabzonspor Kadir Özcan Tesisleri'nde U21 takımları arasında oynandı. Karşılaşma 0-0 sona erdi. Mücadelenin 53. dakikasında Trabzonspor bir penaltı kazandı. Trabzonspor'dan Kerem Baykuş penaltı atışını kullandı ancak yandan auta attı. Fenerbahçe'nin genç kalecisi, top auta gittikten sonra kale arkasına doğru dönerek sevinç gösterisinde bulundu.

SAHAYA YABANCI MADDE ATILDI

Bu sevinç üzerine Trabzonsporlu taraftarlar, büyük tepki göstermeye başladı. Sahaya yabancı madde atılmaya başlandı ve tepkiler durmadı. 2 dakika süren tepkilerden sonra Trabzonsporlu genç futbolcular tarafından seyirciler sakinleştirildi.

MAÇ SONUNDA SAHA KARIŞTI

0-0 biten maçın sonunda da Trabzonspor ve Fenerbahçeli futbolcular birbirlerine girdi. Yumruk yumruğa yaşanan kavga sonucunda Trabzonspor'dan 3, Fenerbahçe'den 2 futbolcu kırmızı kart gördü.