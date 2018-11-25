Trabzonspor, Fenerbahçe'yi Konuk Ediyor! Canlı Anlatım

Spor Toto Süper Ligin 13. haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi Şenol Güneş Spor Kompleksinde konuk ediyor. Zorlu mücadeleyi Halil Umut Meler yönetiyor. Saat 19:00'da başlayan mücadele 0-0 devam ediyor.
CANLI ANLATIM
24' Trabzonspor, Hugo Rodallega ile penaltı atışından yararlanamadı.
11' Nwakaeme'nin ceza alanı ön çizgisinden plase vuruşu yandan dışarı gitti.
7' Trabzonspor tehlikeli geldi. Yusuf Yazıcı'nın uzaklardan sert vuruşu direkten dışarı gitti.
1' Karşılaşma başladı. İki takıma da başarılar.
İLK 11'LER
TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Pereira, Zargo Toure, Hüseyin, Novak, Onazi, Sosa, Abdülkadir, Yusuf Yazıcı, Nwankaeme, Rodallega
FENERBAHÇE: Harun, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Eljif Elmas, Andre Ayew, Valbuena, Frey, Slimani
Fenerbahçe,Trabzonspor
25 Kasım 2018 Pazar 17:56