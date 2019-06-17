17.06.2019 19:34
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Trabzonspor, Fıratcan Üzüm'ü kadrosuna kattı!

Trabzonspor, geçen sezon Eskişehirspor forması giyen Fıratcan Üzüm ile 3+1 yıllığına anlaştığını KAP'a bildirdi.

Trabzonspor, Fıratcan Üzüm ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Fıratcan Üzüm ile opsiyon hakkı şirketimize ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; 2019-20 futbol sezonu için 340.000.-TL garanti ücret ödenecek olup, sonraki yıllar için ÜFE+TÜFE ortalamasına göre artış yapılacaktır.

MAÇ BAŞINA 6 BİN LİRA ALACAK

Yine, 2019-20 sezonu için, Süper lig ve UEFA müsabakalarında geçerli olmak üzere 6.000 TL maç başı ödenecek olup, sonraki yıllar için yine ÜFE+TÜFE ortalamasına göre artış yapılacaktır. Transfer kapsamında Yetiştirme Tazminat bedeli de ayrıca ödenecektir."

Trabzonspor, Fıratcan Üzüm'ü kadrosuna kattı!
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