17.06.2019 19:46
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Trabzonspor, Fıratcan Üzüm'ü KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Fıratcan Üzüm

Trabzonspor Kulübü, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) serbest statüde bulunan Fıratcan Üzüm'ün transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlandığını bildirdi.

Trabzonspor Kulübü, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) serbest statüde bulunan Fıratcan Üzüm'ün transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlandığını bildirdi.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen yazıda, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Fıratcan Üzüm ile opsiyon hakkı şirketimize ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; 2019-20 futbol sezonu için 340 bin TL garanti ücret ödenecek olup, sonraki yıllar için ÜFE+TÜFE ortalamasına göre artış yapılacaktır. Yine, 2019-20 sezonu için, Süper lig ve UEFA müsabakalarında geçerli olmak üzere 6 bin TL maçbaşı ödenecek olup, sonraki yıllar için yine ÜFE+TÜFE ortalamasına göre artış yapılacaktır. Transfer kapsamında Yetiştirme Tazminat bedeli de ayrıca ödenecektir" ifadelerine yer verildi.


Kaynak: DHA
Futbol, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Trabzonspor, Spor

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