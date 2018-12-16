Trabzonspor Fırsat Tepti

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında konuk olduğu Beşiktaş
ile uzatma dakikalarında yediği golle 2-2 berabere kalan Trabzonspor
'un 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
Bordo-mavililer, son dakikalarına 2-1 önde girdiği Beşiktaş maçında 90+6. dakikada kalesindeki gole engel olamayarak önemli bir galibiyeti kaçırdı.
Karşılaşmada Hugo
Rodallega ve Anthony Nwakaeme'nin fileleri havalandırmasıyla 2-0 öne geçen bordo-mavililer, Onazi'nin kendi kalesine attığı golden sonra Mustafa Pektemek
'in 90+6. dakikadaki golüyle 1 puanla yetindi.
Trabzonspor, bu beraberliğin ardından ligde puanını 26'ya çıkardı ve averajla 4. sıraya yükseldi.
Bordo-mavili ekip ligde 13. haftada Fenerbahçe
'yi 2-1, 14. haftada Kayserispor
'u 2-0 ve 15. haftada da Atiker Konyaspor
'u 3-0 mağlup ederek 3 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.
Deplasmanda Beşiktaş'a kolay kaybetmiyor
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile deplasmanda yaptığı son 15 lig maçında 11. kez sahadan puanla ayrıldı.
Bordo-mavili takım, bu karşılaşmalarda 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.
Rodallega, Beşiktaş'ı yine boş geçmedi
Trabzonsporlu futbolcu Hugo Rodallega, Beşiktaş'a karşı yine gol atma başarısı gösterdi.
Karşılaşmada bordo-mavili takımın ilk golünü kaydeden Kolombiyalı oyuncu, Türkiye
kariyerinde Beşiktaş'a karşı oynadığı 7. lig maçında 6. kez fileleri havalandırdı.
Türkiye kariyerine 2015-2016 sezonunda Akhisarspor'da başlayan Rodallega, iki takımın forması altında Beşiktaş ağlarına üçer kez gol attı.
Nwakaeme, 11 maç sonra gol attı
Trabzonspor'u Beşiktaş karşısında 2-0 öne geçiren golü atan Anthony Nwakaeme, Süper Lig'de 11 maç sonra fileleri havalandırdı.
Bordo-mavili takımın ligin 4. haftasında Galatasaray
'ı 4-0 yendiği mücadelede 2 kez fileleri havalandıran Nwakaeme, 11 maç sonra golle tanıştı.
Nwakaeme, bu sezon ligde attığı gol sayısını ise 3'e yükseltti.
Uğurcan kalede güven verdi
Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, Beşiktaş maçında yediği 2 gole rağmen sergilediği performansla dikkati çekti.
Beşiktaş'ın ikinci yarıda Güven Yalçın
, Domagoj Vida
ve Caner Erkin
ile yakaladığı pozisyonlarda gole izin vermeyen 22 yaşındaki file bekçisi, alınan 1 puanda önemli rol oynadı.
Bordo-mavili ekipte Onur Recep Kıvrak
'ın kadro dışı bırakılmasının ardından kaleyi devralan Uğurcan, bu sezon forma giydiği 4 maçta 3 gol yedi.
Son 4 haftadaki goller yabancılardan
Trabzonspor'un ligde son 4 haftada kaydettiği 9 golün hepsini yabancı oyuncular kaydetti.
Fenerbahçe'yi Sosa ve Novak, Kayserispor'u Ekuban ile Vahid Amiri
ve Atiker Konyaspor'u da Rodallega, Ekuban ve Onazi'nin golleriyle mağlup eden bordo-mavililer, Beşiktaş önünde de 1 puana yabancı oyuncularıyla uzandı. Karadeniz
temsilcisinin Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldığı maçta golleri Rodallega ile Nwakaeme'den geldi.
Pereira cezalı duruma düştü
Karşılaşmanın 90+2. dakikasında sarı kart gören Trabzonsporlu futbolcu Joao Pereira, cezalı duruma düştü.
Bu sezon dördüncü sarı kartını gören Portekizli oyuncu, gelecek hafta ligde Çaykur Rizespor
maçında forma giyemeyecek.
Beşiktaş,Trabzonspor
16 Aralık 2018 Pazar 22:16