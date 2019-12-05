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"Trabzonspor forması altında hiç bir rakibe tepeden bakmıyorum"

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, bordo-mavili forma altında hiç bir rakibe tepeden bakmadığını belirterek, "Ben bakmadığım gibi kimseninde bakmasına müsaade etmem" dedi.

05.12.2019 12:25 | Son Güncelleme: 05.12.2019 12:25
Teknik Direktörü Ünal Karaman, bordo-mavili forma altında hiç bir rakibe tepeden bakmadığını belirterek, "Ben bakmadığım gibi kimseninde bakmasına müsaade etmem" dedi.
Trabzonspor'a imza attığı günden beri bordo-mavili kulübe bağlılığını her fırsatta dile getiren teknik direktör Ünal Karaman, oyuncu kadrosunda yer alan oyuncularının da aynı duygularla hareket etmesini istiyor. Maç öncesi ve sonrası yaptığı konuşmalarla dikkat çeken deneyimli teknik adamı futbolcuları da can kulağıyla dinliyor. Zorlu ve sıkıntılı günlerin aşılmasında en büyük pay sahiplerinden biri olan Karaman, yaptığı motivasyon konuşmaları da maçlara damgasını vuruyor. Ünal Karaman'ın yaptığı maç öncesi konuşmasının ardından ise birinci kaptan olan Sosa ile birlikte ikinci kaptan olan Pereira forma giydikleri maçlar öncesi takım arkadaşlarına yönelik birer konuşma yapıyor.
Bordo-mavili kulüp, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında deplasmanda Altay ile oynanan ve Trabzonspor'un 2-1 kazandığı maç öncesi teknik direktör Ünal Karaman'ın oyuncularına yönelik yaptığı konuşmayı yayımladı. 'Günaydın Büyük Trabzonspor Taraftarı' başlıklı videoda oyuncuların Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinden ayrılışı, hava alanına gelişi, taraftarlarla birlikte fotoğraf çektirmeleriyle birlikte stadyuma gelişlerine kadar önemli detayların yer aldığı görüntülerde teknik direktör Ünal Karaman'ın maç öncesi yaptığı konuşmadan kısa bir bölümü yayımladı.
Karaman, "Ben hiç bir rakibimi küçük görmüyorum. Trabzonspor forması sırtımdayken, bir aidiyet duygum varken, hiç bir rakibe tepeden bakmıyorum. Ben bakmadığım gibi kimsenin bakmasına da müsaade etmem. Bakacağım bir tek şey var onurlu insanlar gibi hiç bir kategori, hiç bir müsabaka, antrenman fark etmeksizin sorumluluk dahilinde işin gereğini yapmak. Bizim işimiz bu"ifadelerini kullandı
(İHA)

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Kaynak: İHA

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