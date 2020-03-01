Trabzonspor Futbol Okulu sporcuları kemençe ve horonla ısınıyor

DÜZCE'de, Trabzonspor Futbol Okulu sporcuları antrenman öncesi koşmak yerine, kemençe eşliğinde horon oynayarak ısınıyor.

Kentte, bünyesinde 50 sporcuyu barındıran Trabzonspor Futbol Okulu sporcuları, aynı zamanda Kuzey Yıldızı Karadeniz Spor Kulübü adı altında amatör ve alt liglerde mücadele ediyor. Sporcular, özellikle hafta sonları antrenmanlarına koşuyla başlamak yerine kemençe eşliğinde horon oynayarak ısınıyor. Sporcular bir yandan horon oynarken, bir yandan da şut çekme çalışmaları yapıyor.

Trabzonspor Futbol Okulu Antrenörü Ali Akgün, horonla birlikte sporcuların ısınmasının yanı sıra koordinasyon ve ritim duygularının da geliştiğini belirterek, "Trabzonspor Futbol Okulu olarak Düzce 'de yaklaşık 10 yıldır çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Futbol okulu ile bağlantılı olarak Kuzey Yıldızı Karadeniz Spor Kulübümüz var. Bu çocuklarımız ise kulübümüzün lisanslı sporcuları. Futbol okuluna devam eden 50'ye yakın oyuncumuz var. Hem ısınma amaçlı, hem de bu yaştaki çocukların ritim duyguları ve koordinasyonlarını geliştirmek gerekiyor. Bu sebeple zaman zaman horonla çocukları ısıtmaya çalışıyoruz. Tepkiler de oldukça güzel, çocuklar eğleniyorlar. Eğlenirken bazı şeyleri öğreniyorlar. İleriye dönük olarak bu oyunun özellikle koordinasyonlarında büyük katkısı olacağını düşünüyorum" dedi.

Sporcular ise horonla antrenmana başlamanın kendilerini motive ettiğini, hem eğlendiklerini hem de ısındıklarını ifade ederek, hedeflerinin ise Trabzonspor'da oynamak olduğunu söyledi. Sporcular "Şampiyon Trabzonspor" diyerek antrenmanı tamamladı.